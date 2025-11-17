穩定幣一定穩定？ 專家：發展應兼顧監理與創新

美國今年通過天才法案，加速穩定幣發展。專家認為穩定幣市場潛力大，但「穩定幣發展未必穩定」，仍可能發生系統性風險，因此，發展應兼顧監理與創新，確保金融體系穩定。

中央研究院與中央廣播電台17日共同舉辦穩定幣政策研討會，台灣票據交換所董事長黃昱程以「穩定幣迷思」為題發表演說。

由於美國已通過天才法案，將加速穩定幣發展，全球目前有數百種穩定幣，其中又以與美元掛鉤的穩定幣為大宗。金融機構預期，至2030年，穩定幣占整體消費比重將大幅提升。此外，屆時穩定幣發行商有望成為全球最大的美國公債持有者。

穩定幣兼顧傳統貨幣以及加密資產的優點，儘管發展看好，但黃昱程認為市場充斥許多迷思。首先，「穩定幣發展未必穩定」，他指出，穩定幣發展仰賴發行商信用、保管銀行，若發行商或交易所倒閉，恐將導致系統性風險，大幅影響穩定幣價格。

其次，為鼓勵創新，市場認為應採行較低監管標準，但黃昱程認為應兼顧監理與創新，他說：『(原音)它已經很接近貨幣了，對貨幣發行商，我們不需要高度監管嗎？所以我認為台灣的金管會跟央行不錯，因為看起來是朝著國際的監管趨勢去高度的、有秩序去監理，也就是相同業務、相同風險、相同監管標準，這樣比較公平競爭，不會出現劣幣驅逐良幣，就像那個USDT大於USDC這種不合理的現象。』

針對金融機構扮演的角色，黃昱程說，銀行可以扮演發行者、資產保管者、協力者等角色，銀行應該體認穩定幣帶來的挑戰，採取適合本身的因應策略，而不是為了參與而發行穩定幣。

投資部分，黃昱程認為在部分高通膨、本國貨幣容易貶值的國家，可以將穩定幣作為投資工具；但是針對其他市場來說，穩定幣不適合長期投資，因為價格缺乏波動，且發行商不會支付利息給持有者，穩定幣仍充斥結構複雜、高槓桿以及透明度不足等問題。

最後，部分分析認為穩定幣有望為美國國債帶來資金活水，但黃昱程說，美元穩定幣短期有助於緩解美國國債問題，長期解決仍需依賴財政紀律和結構性改革。