穩定油氣供應 中油「不計成本」已吞460億元負擔加重

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中油確保年底前油氣無虞，但財務苦哈哈。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院經委會今天審查中油、台水115年度預算，根據中油統計，因中東戰爭爆發，前五個月在天然氣、汽柴油、桶裝瓦斯等合計吸收達460億元，中油利息負擔更是沉重，今年編列137億元，較去年還高。立委也發現中油還款為「借新還舊」，但利率更高，中油董事長方振仁也坦言，戰爭之下中油高成本進口油品、天然氣都陸續到貨，都需要現金付款，中油財務會透過增補預算、增資方式執行，目前行政院都在推動當中。

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經濟部次長賴建信11日上午於經委會前受訪，他提到，經濟部針對油氣供應已盤點到今年底，中油是不計成本，朝向量足價穩努力，針對中東局勢又升溫，經濟部也持續觀察最新中東情勢影響。

而中油115年度利息預算編列137億元，比去年還高。方振仁說明，主要是去年光利息實際支出就高達115億元，中油今年市場借款利率增加，中東情勢之下，中油高成本進口油品、天然氣陸續到貨，這些都要付款、需要現金，今年利息支出會比去年增加，因此才編列137億元，屬於核實編列。

根據中油統計，今年前5月主要產品吸收金額合計為460.53億元，包括天然氣吸收223.6億元、汽油吸收98.97億元、柴油吸收78.61億元及桶裝瓦斯吸收59.35億元。

方振仁也提到，中油改善財務作法，仍是增補預算、增資規劃，目前由行政院推動當中。

民眾黨立委洪毓祥表示，「中油也算可憐」，雖有背負政府政策，但仍要將政策性負擔、經營績效詳列分析，否則外界只會看到中油虧錢，獎金照發，他也提到，企業去借錢都是「借低還高」，但中油借新的利率為1.85%，還舊的利率卻是1.6%，確實是因為沒錢，但利息會多付20億元，即使央行看起來是不太會升息，但萬一升息，中油的虧損將更嚴峻。

民進黨立委邱志偉也說，中油的增資計畫要積極，跨黨派會支持，中油唯有財務改善，利息才會降低。

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