穩定美伊戰爭造成的物價波動 主計長：經費缺口約1300億元

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主計部統計，穩定物價的各項措施資金缺口約1300億元。（資料照片／陳愷巨攝）





美伊戰爭打打停停造成全球物價、能源波動，立法院財政委員會昨天（13日）邀經濟部、主計處、國發會等單位針對中東戰事影響進行報告並接受質詢。對於維持物穩定的補貼、賦稅減免等措施，主計長陳淑枝表示，初步盤點了各部會所需經費約是1300億元，不過由於今年度的總預算尚未通過，因此若要追加預算恐有難度。

美伊戰爭開打逾月，全球物價、股價隨著戰事情況波動，首當其衝的就是能源價格，行政院為穩定物價，日前祭出多項措施，將首季消費者物價指數（CPI）維持在年增1.23％，但後續效應隨著戰事延燒而逐漸顯現，主計總處最新的模擬數據顯示，國際油價每上漲10％，國內CPI就會增加0.24個百分點。

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陳淑枝也表示，在法律層面上來看，「韌性特別預算」無法支應美伊戰爭造成的各種影響，根據統計，目前中油已吸收虧損約741億元、台電也吸收300億元，加上交通部的85億元、農業部的56億元等，用於穩定物價的各項經費，加上衍生出的補貼、稅負減免等需求，約需要1292億元。

陳淑枝也說，目前這些經費都已經提報給行政院做最後裁示，若現有的預算都無法容納，未來可能會需要以《中東特別條例》或透過條例修正的方式支應。

而國發會副主委高仙桂也解釋，台灣面對美伊戰爭帶來的物價波動，主要是透過中油、台電等單位大規模吸收漲幅，擋住通貨膨脹的壓力，因為一旦讓終端零售的價格往上漲，之後就算油價回穩，物價也不會下跌，因此政府目前優先進行的就是平穩物價。

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