穩定職涯、福利優渥 桃園捷運誠徵維修技術員有技術士證照免筆試





因應桃園捷運綠線將於115年底開通營運，強化系統維護能量與人力儲備，桃園捷運公司即日起公開招募「維修類技術員」。凡具相關專業技術士證照者，通過資料審查後可免筆試直接參加口試，誠摯邀請具備技術專長、熱愛交通運輸事業的人才加入桃捷團隊，共同打造更安全、可靠的捷運服務。

桃捷公司表示，本次招募之維修類技術員，共有一般類、軌道類、土木類、資訊類等4大類，主要負責捷運綠線之電聯車、供電、月台門、電扶梯、水電、消防、環控、號誌、通訊、監控等設備的保養與檢修。另有軌道、土木及資訊類別，負責軌道維修、土建設施與行控系統監控等設施維護，錄取人員須配合輪班，以確保捷運系統全天候安全運作。

報名資格為國內外高中（職）以上畢業，並須具備任一專業證照，如工業電子、工業配線、冷凍空調、升降機裝修、消防設備士、堆高機操作、CCNA網路工程師、ISO27001資訊安全主導稽核員等。甄試方式為「證照審查」及「口試」，通過審查者將以電子郵件通知口試時間，口試地點為桃捷公司青埔機廠（桃園市大園區領航北路四段251號）。



桃捷公司指出，維修技術員屬公司營運核心職務，不僅具備穩定的公營事業保障，也享有優渥的薪資與福利。新進人員需依勞動契約通過完整試用期後，始完成正式錄用。

試用期前90日薪資約為34,600元，通過試用考核後調整至約38,300元；另視營運盈餘發給績效獎金，各項獎金合計全年最高可達4.4個月。公司並提供特別休假補助、團保、年度健康檢查、各類型社團補助及免費員工活動及完整教育訓練制度，協助員工持續成長、穩健發展。

桃園捷運公司特別強調，新進人員入職後將接受完整的捷運專業訓練，包含課堂課、實作課與OJT適應訓練，讓員工能迅速掌握捷運營運維修的關鍵技術。公司同時推動「育才留才」政策，透過專業證照培訓、內部升遷及職涯發展規劃，建立從學習、成長到晉升的培育機制，期望培養出兼具理論與實務能力的捷運專業人才。

穩定職涯福利優渥，桃園捷運公司誠徵維修技術員，有技術士證照免筆試。

本次招募報名即日起至114年11月14日止，請應徵者至桃捷公司官網下載履歷表（ https://reurl.cc/jm7ZV2 ），並將履歷、自傳、學歷與證照影本寄送至人力資源處電子信箱： recruit@tymetro.com.tw 。資格審查通過者將另行通知口試，預計12月起依用人需求陸續進用。



