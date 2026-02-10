穩定財政、守護租稅權益 竹市智慧稅務成果亮眼





新竹市政府推動「智慧治理」施政策略，稅務局透過科技導入與制度創新，深化智慧稅務應用，展現穩定財政、守護租稅公平的具體成果。稅務局表示，藉由智慧科技精準選案查核、主動輔導減免稅及多元便民繳稅服務，不僅強化市庫財源韌性，也讓市民在日常生活中感受到更貼心、更有溫度的公共服務。

高市長表示，稅務與市民生活密不可分，市府以「智慧治理」為核心推動市政便民服務。稅務局深耕科技應用，透過大數據與跨機關資料勾稽，精準選案查核，維護租稅公平並挹注市政財源。114年印花稅稅收首度突破歷史新高，達10.3億元；同年e化繳稅率達30.89%，居桃竹竹苗地區第一。此外，全島唯一的「24小時QTax稅務自動化服務機」，真正做到便民不打烊。市府更主動運用智慧科技找出符合減免條件的市民，精準輔導通知，三年來累計協助市民節省稅金達1.2億元，不僅穩定市政財政，更守護市民權益。

稅務局長蘇蔚芳表示，地方稅收是市政建設的重要基石，稅務局以科技強化財政韌性，降低土地增值稅受房市景氣波動對市庫的影響。透過建置大數據分析及智慧選案模組，提升查核精準度，三年來地價稅及房屋稅清查補徵稅額達3.7億元，印花稅輔導補稅金額1.9億元，成功帶動印花稅稅收成長，114年首度突破10億元，有效縮小土地增值稅的稅收缺口，為市政建設提供穩定支持。

蘇局長指出，稅務局跨機關整合市府資源，與交通處合作運用智慧停車柱及AI車牌辨識技術，成功追回欠稅，維護租稅公平；同時積極推動「稅籍異動即時通」，並結合地政處首創一站式申請服務，有效防範不動產詐騙。自114年7月1日上線以來，申請量累計已達4萬件，臨櫃輔導件數更居非六都之冠，顯示市民高度信任與實際需求。

稅務局指出，在便民服務方面，竹市表現同樣亮眼。直撥退稅率高達93.09%，為桃竹竹苗地區第一；建置32項線上申辦服務，並介接「新竹通」APP，提升使用便利性；創新推出圖像化「應繼分即時算」服務，以視覺化圖表協助民眾快速理解與查詢。同時運用地理圖資系統建置「視覺化房屋地段率系統」，讓稅務資訊更透明、更公開。在納稅者權益保護問卷調查中，更獲得市民滿意度100%的高度肯定。





