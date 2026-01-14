穩定鳳山、大寮供水 水公司增設加壓站及配水池
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山、大寮區一帶快速發展，交界處鳳東里人口成長又位於管線末端，地方反映經常無水可用，要求水公司解決。水公司因應地方發展提升供水穩定性，將於大寮捷運站附近增設加壓站及配水池，今年辦理先期規劃，最快2030年完工。
高雄市最大行政區鳳山區大樓林立，新建案持續興建中，市府也加速開發鄰近大寮81期重劃區，被視為大寮新地標，水公司評估2區持續發展，未來用水需求量大增。
鳳山區鳳東里位於2區交界，建商持續推動新建案，帶動人口數成長，已從2756戶7474人，增至3780戶8756人，卻因位處管線末端，只要鳳山、大寮2區停水，或沿線管線破管漏水，地方經常未接獲停水通知，卻突然無水可用。
里長蔡瑋寧說，地方抱怨淪為次等公民，尤其深夜突然沒水，求助無門很困擾，甚至造成馬達空轉燒壞，卻又求償無門，要求水公司提出解決之道，不能把管線末端當理由，確保地方用水無虞。
水公司將調度管網穩定供水，因應地方發展，於大寮捷運站附近公有地5千平方公尺，新建1座加壓站及配水池，可蓄水1萬噸應變，提升鳳山、大寮區供水穩定性。
水公司今年將投入15萬元辦理先期規劃，目前協調用地取得，後續提報總公司工程計畫，預估總經費上億元，工程將施作2年，最快2028年動工、2030年完工，屆時平日可調節尖離峰用水，如遇停水施工後，也可加速復水時間。
