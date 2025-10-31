穩懋Q3虧轉盈大賺2.52元 股價今日開盤即收盤

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：穩懋公司官網

代工大廠穩懋(3105)昨(30)日舉辦線上法人說明會，並表示第三季主要受惠於處分南科廠以及美系手機客戶的需求暢旺下，推動單季稅後純益達10.7億元，年增369%，EPS轉虧為盈來到了2.52元。

穩懋表示第三季暢旺主因來自於美系新手機發表的傳統旺季，使得晶圓廠產出量能增加，由原先的45%上升至60%，客戶的備貨如預期展開，Cellular PA繼第2季後持續拉貨，Wi-Fi PA亦動能不減連2季成長，其中成長最大的為Optical業務受手機3D感測鋪貨期集中推升營運獲利動能表現，第三季所有產品均為季增。

展望後市，穩懋表示中國低階手機市場在政府補助及低價競爭下，加速了中國 PA 供應鏈自製率的上升，但目前公司已在中高階手機等市場取得性能上的優勢，拉開低價競爭市場，未來隨者光通訊的需求強勁，包含低軌衛星、航太及AI資料中心光驅動IC等領域，將推升營運動能再創下新高，並預估隨者產品組合的優化以及相對動能的延續，第四季可望較前季酖位數成長，後市仍保持樂觀。

▲圖片來源：CMoney 3105 穩懋 K線圖

操作觀察-這檔股票股性相對來說較洗刷，可以等待拉回月均線再來做考慮。

