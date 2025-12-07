穩水源、強排水 劉建國助雲林邁向農業首都

立法委員劉建國近日走訪雲林元長鄉，表示此行看見的不僅是稻田，更感受到在地蓬勃的「新農力」。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法委員劉建國近日走訪雲林元長鄉，表示此行看見的不僅是稻田，更感受到在地蓬勃的「新農力」。他強調，農民最擔心的從來不是辛苦，而是缺乏穩定水源與完善排水，因為只要水管理做好，土地便能展現生命力，也能讓雲林成為更堅強的「農業首都」。

劉建國特別感謝農水署雲林管理處處長林富元與團隊的努力，以及崙仔社區發展協會理事長藍清麒、瓦磘社區發展協會理事長陳中一與元長鄉長李明明的投入，讓社區活動日益活絡，市集更是熱鬧滾滾，展現地方凝聚力。

他指出，農業不能只靠經驗，也必須面對國際競爭，持續導入農業科技與生物科技。許多人對「生技」印象複雜，但他強調生技就是來自動植物與微生物，這些都是雲林最珍貴的天然資源。

劉建國表示，雲林擁有全台最優質、安全的農產品，是農民以汗水一點一滴累積出的成果，更完全具備成為台灣重要農業原料基地的條件。然而，農業升級仍須仰賴農水署的協助，有穩定水源與周全排水系統，農民才能安心耕作。

他最後呼籲，中央與地方一起努力，「用科技撐農業，用生技拚未來」，共同打造屬於台灣的「新農力」。

