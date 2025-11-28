穩物價 中油12月民生氣價凍漲

平穩措施啟動門檻各調高一個級距。

台灣中油公司宣布，為配合政府穩定物價政策，同時兼顧民生與永續經營需求，十二月份民生用戶天然氣價格不予調整，仍由台灣中油吸收補貼；另自十二月一日起，微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，使國內汽柴油價格維持亞鄰最低價下，能提升中油營運韌性。

台灣中油表示，近期歐洲及亞洲地區天然氣庫存充足，需求相對疲軟，國際LNG市場價格呈現微幅下跌趨勢，致整體進口氣源成本微幅降低。依天然氣價格公式計算，十二月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降一·五一％，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整，仍由台灣中油吸收。

另政府自民國九六年起實施汽、柴油浮動油價機制，確保國內汽、柴油稅前價格維持亞鄰國家（日本、韓國、香港、新加坡）最低價；隨後再於一○七年五月十四日實施「平穩機制」，透過以上措施，有效緩和國際油價上漲對國內民生物價的衝擊。惟台灣中油配合政府穩定物價政策迄今，因COVID-19疫情、俄烏戰爭及油價上揚等因素，汽、柴油平穩雙機制於一○七年至一一四年十月止累計吸收金額達一○九一億元，期間雖經台灣中油努力調整經營體質，並透過資產重估增值大幅填補部分虧損，惟目前負債比仍高達九三％，因此需要調整平穩雙機制以補強中油經營韌性。

回顧一一一年二月下旬爆發俄烏戰爭，布蘭特（Brent）原油月均價於當年六月一度高達每桶約一二○美元，歷經國際景氣循環與政經局勢變化，Brent油價今年十月已下跌至每桶均價約六四美元。美國能源部能源資訊管理局今年十一月更指出，在全球石油庫存持續增加下，預測一一五年Brent原油均價約每桶五十五美元，持續呈下跌走勢。

鑑於近期國際油價未來將持續維持俄烏戰爭以來低檔，另主計總處預估我國今年CPI年增率維持在二％以內，顯示國內物價趨於穩定。為使國內汽柴油價格更符合市場機制的精神、並落實使用者付費原則，自十二月一日起微調「亞鄰最低價限制」，排除亞鄰國家政府補貼供油商造成油價失真的因素，另外平穩措施啟動門檻亦各調高一個級距。

台灣中油強調，調整過後國內油價仍將維持亞鄰最低價與保留平穩措施，但可強化營運韌性；而天然氣價格亦持續配合政府穩定物價政策滾動檢討，盼全民支持台灣中油永續經營。