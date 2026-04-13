穩物價 主計長：經費缺口1300億

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因應中東戰事衍生的政府預算，主計長陳淑姿鬆口表示，初步盤點各部會所需經費，約達1300億元。圖為民眾選購日常用品。（本報資料照片）

立法院財政委員會13日就中東戰事引發物價波動與能源安全進行質詢，朝野立委聚焦是否比照韓國發放「石油津貼」，藍委羅明才更建議，近期萬物齊漲，政府應每人普發1萬元，惟主計總處主計長陳淑姿表示，此作法所需預算至少2360億元，財政負擔沉重，現階段仍以凍漲措施優先，後續再評估發放現金。

至於因應戰事衍生的政府預算，陳淑姿鬆口表示，初步盤點各部會所需經費，約達1300億元，目前因總預算尚未通過，辦理追加預算有難度，可能需以《中東特別條例》方式編列預算。

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韓國發放油價支援金 立委建議跟進

韓國政府11日宣布，27日起，向所得在後70％的每位國民發放「高油價支援金」，最低至少10萬（約合新台幣2140元）、最高可達60萬韓元（約新台幣1.3萬元），估計全韓國將有高達63％國民受惠。

為減緩國際能源波動衝擊，行政院多重政策介入下，首季消費者物價指數（CPI）年增1.23％低於預期，但戰事推升生產、物流成本，轉嫁效應將在4月起逐步顯現，陳淑姿表示，5月將公布最新預估值。據主計總處模擬，在其他因素不變且業者立即完全轉嫁假設下，國際油價每上漲10％，國內CPI漲幅會增加0.24個百分點。

綠委李坤城詢問，政府先前因應美國關稅，透過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，編列5447億元特別預算，其中預留253億元彈性額度，能否用於美伊戰事的平穩物價機制？他並提到韓國為減輕經濟弱勢家庭的負擔，已編列約新台幣1356億元的支援金，關注行政單位能否提出更具體的財政支援，而非只讓國營事業吸收漲幅。

藍提案普發現金 稱無反對聲音

羅明才直言，「現在年輕人連吃個路邊攤都漲10塊錢，唯獨薪水沒漲。是不是應該再發一次石油津貼減輕負擔」，過去普發現金的經驗證明，直接發放現金補貼，對提振消費與安定民心有顯著效果，政府不應總是用CPI數據來粉飾太平。他也透露，目前已展開相關提案連署，並稱「幾乎沒有反對聲音」。

藍委李彥秀也質疑，目前政府主要透過油電凍漲，及貨物稅減徵抑制通膨，但若中東局勢延燒，油品等大宗原物料在3到6個月後仍無法回穩，甚至延續到下半年，政府是否還有其他應對工具。

李彥秀同樣以韓國發放油價支援金的補貼手段為例，指出未來油價持續上漲，或面臨政府無法持續吸收成本，須調漲油價下，是否考慮以補貼，作為取代凍漲的替代方案。

陳淑姿坦言，若對全民發放1萬元補助，所需預算規模將達2360億元，這對政府財政是極大負擔，且檢視過去普發現金政策的乘數效應大約只有0.415，實際帶動效果不彰。

韌性特別預算 無法支應油電補貼

國發會副主委高仙桂解釋，台韓策略路徑本質不同，台灣是從源頭阻斷，透過中油與台電大規模吸收漲幅，將通膨壓力擋在國門外，這也是今年首季CPI僅1.23％，維持在穩定區間的原因。高仙桂強調，物價具有向下僵固性，一旦讓終端零售價格漲上去，之後就算油價回落，物價也回不來，因此目前政府傾向於優先維持能源價格的平穩機制，而非事後發放現金。

至於以韌性特別預算因應，陳淑姿指出，在法律層面，現階段難以直接支應電力與油價補貼需求，但初步盤點此次美伊戰事衍生出的補貼、稅負減免等預算需求約為1292億元，包括中油吸收虧損的741億元、台電的300億元，以及交通部85億元與農業部56億元等相關穩定措施，這些都需提報行政院做最後裁示，若既有預算無法容納，須透過條例修正或編列特別預算支應。