穩穩賺看過來 2026固定收益這樣布局

財經中心／廖珪如報導

2026年經濟成長評估趨緩，投資人若想在震盪的市場政策中找避風港，債券布局值得關注。（示意圖／PIXABAY）

全球經濟成長速度預計在 2026 年放緩，貿易與政策的不確定性仍將持續干擾市場，但整體環境對固定收益投資依然具吸引力。瀚亞投信建議投資人保持審慎樂觀態度，在股市高漲之際，適度將債券納入投資組合，以平衡波動風險。

瀚亞投信投資長林如惠表示，由於美國就業市場疲弱，可能加速聯準會降息步調，美國公債殖利率短線有望進一步回落；長期而言，隨著利率週期結束，殖利率將趨於穩定，整體看法偏中性。瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，美國通膨與就業市場數據溫和，新任聯準會主席將於 2026 年上任，未來降息機率仍存。市場預期美國與歐洲央行在 2026 年上半年各降息 2 至 3 次，有望支撐債券價格。

廣告 廣告

今年底聯準會預計停止量化緊縮（QT），市場流動性將改善，可望支撐信用債表現。投資等級債基本面穩健，信貸循環仍在擴張，企業財務狀況良好、違約率偏低。雖然 AI 驅動的資本支出增加供給，但違約率極低，若 AI 投資能成功轉化為獲利，信用風險可望緩解；反之，可能引發信用市場結構性調整。

非投資等級債信用品質明顯改善，違約率預期維持在 2%–3%，低於歷史中位數；利差仍具吸引力，尾部風險縮小，市場壓力逐漸減輕。選債策略重要性提升，應加強產業與債券層面的分散度，因個別債表現差異大，需聚焦具定價權、供應鏈韌性及政策受惠的發行人。

新興美元債具備降息與貨幣升值題材，市場預估 2026 年總報酬仍有 5%–7%，高於長期均值，但仍須同時考量利率、利差風險，以及利差過窄的問題。瀚亞投信提醒，投資人應審慎評估風險，並透過多元配置分散市場波動，掌握固定收益投資機會。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

勞動部發津貼 領取資格曝光！

熱門股／記憶體超級循環 台廠5強必收

個股／評為首選股 台積電新目標價曝

