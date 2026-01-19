穩穩走出屬於自己的節奏 施彥佑的一步一腳印

【記者張嘉誠／綜合報導】

在臺北市一隅的加油站裡，25歲的施彥佑穿著整齊制服，神情專注地替顧客加油、收款、致謝。對多數人來說，這樣的工作再平凡不過，但對他而言，每一個動作、每一句問候，都需要有固定的「秩序」。

圖：施彥佑在就服員的一對一陪伴與指導下，逐步建立自信與安全感，讓他在工作中表現更穩定。(圖/庇護工場提供)

自信的開始

施彥佑自幼帶有自閉特質，對聲音與人際互動格外敏感。剛到加油站工作時，彥佑對於喇叭聲、人群喧嘩與快節奏的工作步調，時常感到不安與焦慮。加油站王站長表示「那時的彥佑，總是低著頭，話少又緊張。所以我們一定要先建立信任關係，並且陪伴他適應加油站的工作環境。」。

彥佑某次在幫客人加油後，因為收款問題，導致大腦一度「當機」而陷入慌亂。事後，就服員陪著彥佑重新思考問題發生的狀況，再一步步拆解找到解決方法。彥佑說「那次之後，我要學習冷靜，才能面對各種問題，解決它。」。

王站長說「其實彥佑心思相當細膩，他都會默默的觀察同事的工作，然後，努力記下工作的每個步驟與細節，這樣日復一日，他也學會了掌握節奏，也能穩定自己的心，逐漸累積起屬於他自己的自信」。王站長驕傲的說「如今的彥佑，已能主動迎接顧客，也會在休息時和同事分享生活點滴與趣事。」。

圖：施彥佑對於員工旅遊與聚會，並邀請家人共同參與，讓他感到開心與歸屬感。(圖/庇護工場提供)

自我挑戰，發揮潛力

熟悉環境與工作後，彥佑更主動挑戰帶同事們一日旅行。「我有去貓空玩，還幫大家規劃路線！」他開心地說。從交通、餐廳到行程安排都是彥佑親自執行。當他帶著同事一同搭乘纜車、俯瞰山景時，那份神采飛揚的神情，彷彿在說：「只要我想，我也可以做到！」。

彥佑媽媽也時常跟加油站的就服員與站長表示「現在彥佑開朗自信，也更有責任感。下班回家，常常主動分享工作上的人、事、物。」這份改變，不只是工作能力的提升，更是他相信自己，勇敢走向他人的證明。

用穩定的步伐前進

彥佑笑著說「我很喜歡上班的感覺，我知道自己在這裡有一個專屬我的位置。」這樣樸實的一句話，卻藏著他最大的勇氣與驕傲。對他而言，工作不只是收入，而是讓自己被看見、被需要的一種生活方式。

接下來，他的目標是學會操作電動洗車機。他說那是「下一個想挑戰的地方」在他眼中，每一次嘗試，都是為自己的人生邁進一步。彥佑或許不擅言詞，但他用實際行動證明，每位身心障礙者都有無限潛力，都可以找到自己的自信與驕傲。