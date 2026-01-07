「穩賺不賠」必是騙！婦人欲匯款投資醫美 東港警成功阻詐250萬

【記者凃建豐／屏東報導】屏東東港一名婦人到銀行要匯款250萬元，行員關切得知是要投資醫美器材，驚覺有異報警，警方當場詢問，竟是LINE不明投資群組，趕緊勸說，這是典型假投資真詐騙手法，婦人最終打消匯款念頭。

東港警分局東濱派出所警員林君如、陳慧婷日前接獲台灣銀行通報，稱有民眾欲匯款250萬元，經行員關懷下發現疑似遇到假投資型詐騙案件，遂通報警方協助查證攔阻。

經了解，民眾張婦（57年次）欲匯款250萬元予醫美材料公司購買材料投資，經警銀關懷下才說出自己於LINE加入不明投資群組，警方與銀行人員共同勸說此為典型假投資真詐騙手法，婦人最終打消匯款念頭，成功攔阻。

東港警分局呼籲，很多詐騙手法多透過社群媒體及即時通訊拉攏受害者，假借投資代客操盤為名，承諾「穩賺不賠」、「高額回報」等話術必定是詐騙，民眾不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。

警方到場向婦人解說假投資真詐騙手法。翻攝畫面

