「穩，是態度，也是態勢！」國防部釋影片：用行動守住自由、守住日常

共軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。「國防部發言人」臉書粉專今（30）天釋出影片強調，鎮定以對，從容自若；穩。是態度，也是態勢！平日的戰備整備、訓練操演，就是為了在此刻，厚積薄發、從容以對。國軍穩，國家穩！

「國防部發言人」臉書粉專今（30）天釋出影片強調，鎮定以對，從容自若。（圖／翻攝自國防部發言人臉書影片）

國防部58秒影片中強調，威脅升高我們更要穩。

威脅升高我們更要穩。（圖／翻攝自國防部發言人臉書影片）

料敵從寬，完整掌握，官兵保持高度警覺，嚴陣以待；嚴密監控，快速應處；一步不退，守住安全；禦敵從嚴，按部就班；我們用行動守住自由，用整備守住安全，堅定守住每一天的日常。

官兵保持高度警覺，嚴陣以待。（圖／翻攝自國防部發言人臉書影片）

民進黨立委蔡其昌也在臉書發文寫下，在這個資訊紛亂、立場撕裂的年代，我們更不該忘記：有一群人，始終站在最前線，默默承擔這個國家的重量。

確實，我們都看見了，有些人領著國家的退休金，卻在言語與立場上向中共威權低頭，用嘲諷、質疑、批評，消耗這片土地的防衛意志。那樣的軍人，令人不恥與心寒。

蔡其昌表示，但他也必須說清楚：他們，不能代表所有現役或退役軍人。仍然有非常多退役官兵，即使脫下軍服，心中的責任從未卸下。他們堅定支持國軍、相信民主、守護台灣，不為鎂光燈，只求這片土地能夠平安。

我們用行動守住自由。（圖／翻攝自國防部發言人臉書影片）

蔡其昌強調，而此刻仍在部隊執勤中的官兵，更值得我們抬頭致敬。他們加強操演、在深夜站哨、在家人團圓時留守崗位，他們的日常不是口號，而是實實在在的承擔，是在國家有危險時，選擇站在最前線的那群人。

堅定守住每一天的日常。（圖／翻攝自國防部發言人臉書影片）

我們不需要盲目的吹捧，但我們非常需要清楚而堅定的支持國軍。蔡其昌說，因為真正守護台灣的，是這些願意把「國家」兩個字，放在自己之前的人。

