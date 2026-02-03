究竟是誰中今彩頭獎？ 游淑慧抽絲剝繭：證據全指向洪健益

因名嘴王瑞德近日爆料指出，有台北市議員中了今彩539頭獎800萬元，並在節目現場請喝珍珠奶茶，引發政壇議論。被點名的民進黨市議員洪健益受訪時澄清，強調純屬開玩笑。但國民黨台北市議員游淑慧表示，經過抽絲剝繭後可以確定，在節目現場請珍珠奶茶的人是洪健益，說自己中獎的人也是洪健益。

國民黨台北市議員游淑慧。（資料圖／中天新聞）

游淑慧在中天《週末大爆卦》節目中分析事證，台北市議員詹為元分析，中獎彩券行100至200公尺內有某位議員的服務處，加上發文的是偏綠營名嘴，通常上綠營政論節目，因此鎖定民進黨籍議員進行調查，最終鎖定洪健益。洪健益出面澄清時證實，珍珠奶茶確實是他請的，也是他說中了今彩539，但強調純屬開玩笑。

民進黨台北市議員洪健益。（資料圖／中天新聞）

游淑慧進一步說明事發經過，洪健益當天在節目現場請珍珠奶茶，其他綠營名嘴詢問為何要請客，他便開玩笑回應說中了今彩539。現場其他人接著說今彩539頭獎有800萬元，扣掉稅後還有600多萬元，洪健益對此回應純屬開玩笑。游淑慧表示，洪健益到底有沒有中獎、是否真的開玩笑，目前無法確定，但可以確定的是請珍珠奶茶的人是洪健益，說中獎的人也是洪健益。

國民黨立委王鴻薇指出，王瑞德發文中最後還加了一句話，該議員表示本來擔心今年募款不容易，但現在看起來募款比較沒有問題了。王鴻薇認為，雖然洪健益說沒有中獎是開玩笑，但當別人講到今彩539頭獎800萬元、扣稅後可領640萬元時，他回應「對對」，因此她認為洪健益的嫌疑還是很大。

