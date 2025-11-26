究竟是誰的人？美特使傳暗助普丁說服川普接受俄烏和平方案

川普特使魏科夫8月赴莫斯科與俄國總統普丁會面，協商俄烏和談。美聯社／俄羅斯衛星通訊社



就在外界質疑美國近日提出的俄烏28點和平方案嚴重偏頗俄羅斯之際，有媒體揭露白宮特使魏科夫暗中「指導」俄羅斯總統普丁，該如何說服美國總統川普採用俄方想要的和平方案。

根據「彭博新聞」（Bloomberg News）週二（11/25）報導，該媒體取得一份魏科夫（Steve Witkoff）和10月14日和普丁外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）的通話紀錄。魏科夫明顯在對話中「指導」俄方如何取得川普的支持信賴。

當時川普剛成功調解以色列和哈瑪斯停火，並在以色列國會發表歷史性演說。魏科夫在通話中建議鄂夏柯夫應促成他的「老闆」打電話給川普，要普丁恭賀川普促成以哈和平協議，並稱讚他是「和平使者」（man of peace）。

魏科夫說：「從這裡開始，就會是一通很棒的通話。」他接著說：「他（普丁）或許可跟川普總統提議：史蒂夫（魏科夫）和尤里（鄂夏柯夫）正在討論類似（以哈）的20點和平方案，或許能推動一些進展，我們對此保持開放態度。」

魏科夫還建議，普丁應該要在川普接見烏克蘭總統澤倫斯基前打電話。果然在14日的這通電話後兩天，普丁在「川澤會」前一天和隔天都致電川普。而川普也一改先前揚言要提供烏克蘭戰斧飛彈的立場，主張俄烏雙方在現有戰場前線停火，暗示烏克蘭應割讓俄軍目前佔領的土地。

對於上述報導，白宮並未駁斥通話內容的真實性，而川普則是為魏科夫辯護，說這就是協商者該做的事。川普週二在飛往佛州的空軍一號上說：「他必須推銷（和平方案）給烏克蘭，也必須推銷烏克蘭方案給俄羅斯。這就是協調者要做的事。」

但聯邦眾議院軍委會成員之一的共和黨議員貝肯（Don Bacon）痛批魏科夫根本是俄羅斯的間諜。他在社群媒體發文寫著：「不應該信任他主導協商。俄羅斯花錢培養的特工會做得比他更少嗎？應該開除他。」

