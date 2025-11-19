究責新光三越氣爆 監院轟：缺乏警覺性及專業敏感度

中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導

今年二月台中新光三越氣爆，監察院調查後，認為台中市政府沒掌握業者裝修消息，只被動等待申報，要求市府檢討；對此，市長盧秀燕竟說，就像報稅一樣，有人逃漏稅，不能怪政府沒去查，但她也對監委意見持正面態度，也認同法規有漏洞，就要去補起來！

新光三越氣爆釀成5死38傷，事隔九個月，監察院調查後認為台中市政府，事先沒有掌握業者裝修資訊，市長盧秀燕就被議員吳佩芸點名，不能再推給局處回答，必須市長親自答詢！

盧秀燕不認為市府有疏失，拿報稅來比喻，總有漏網之魚，有人漏報、沒報，都發局長也說稽查人力有限，只有２５人，沒辦法每件都做到「事先稽查」。

新光三越氣爆發生在今年2月13號，隔天議員江肇國就在臉書爆料，1月23日起，包括新光三越和進駐的廠商，都有陸續公告改裝消息，還推出改裝出清特賣，顧客都知道，就台中市府不知道！





新光三越中港店一月就已經貼出改裝資訊（圖／翻攝網路）









如今監察院報告也指出，新光三越裝修不慎，導致天然氣管線洩漏，引發氣爆，1月起網路周知樓層改裝，卻未依規定申請裝修許可，未提報消防計畫，相關主管機關也未通報聯繫，要求台中市府應檢討改進。





進駐廠商也有各自公告改裝、暫停營業消息，綠營議員批顧客都知道，就台中市府不知道！（圖／翻攝網路）









台中市議員（民）江肇國：「他們的改裝其實是事前，就已經昭告所有的消費者，但是為什麼台中市政府，偏偏就你不知道呢，不能推給新光，不能推給瓦斯管線單位，應該要回頭審視台中市政府，究竟對這些百貨商場，你的監管你的要求，到底有沒有落實。」

面對監委指正，盧秀燕持正面態度，不能只靠自主通報裝修，政府也要加強稽查，研議修法，建立起把關制度。





原文出處：究責新光三越氣爆 監院轟台中市府未掌握裝修釀禍

