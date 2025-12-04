究責民怨成「以災亂港」！港府威脅「雖遠必誅」 兩海外知名港人齊噤聲

編譯張渝萍／綜合報導

香港大埔高樓社區「宏福苑」五級大火至少造成159人死亡，這場「人禍」焦點被放在承辦維修工程的承包商「宏業建築工程」，以及不合格的棚網等等。火災爆發初期，已有不少民眾與網友在網路發聲串聯，要求政府徹查，以及導正視聽，改正一開始外媒一窩蜂將問題推給「竹棚」的謬論。

然而，在港警國安處拘捕3人，聲稱他們「煽動」後，港府3日發稿強烈譴責反華傳媒機構等「外部勢力」發布抹黑政府和救災的言論。此話一出，先前在社群平台上因發表究責言論，被大量轉傳甚至報導的網友都噤聲，同日宣布不再就火災發表評論，顯示中共擅長對災難或爭議事件的「河蟹」傳統，已在香港發揮得淋漓盡致。

香港大埔高樓社區「宏福苑」26日因大樓維修棚架燃燒釀成奪命惡火，傷亡慘重。（圖／翻攝自X平台 @0xScottlai）

宏福苑大火燒出民怨，因這場原可避免的人禍，在政府監管不周、施工廠商貪小便宜用了不合格棚網、消防警報未響等情況下，讓至少159人無辜喪命，成為香港近年來最嚴重火災。

但對於民眾與網友要求究責，與在網路上發表究責相關言論，港府直接視為「以災亂港」，甚至還對海外港人警告「雖遠必誅」。

香港特區政府3日發布逾800字新聞稿，怒批反華傳媒機構等外部勢力，以及反中亂港分子「搬弄是非」、「惡意攻擊救災工」，還稱他們是在「以災生亂」，影響社會團結云云，並指港府對有關行為不會姑息，無論對方身處何地，強調將會「違法必究，雖遠必誅」。

先前發布影片，點出維修工程承包商貪小便宜，棚網選用沒有阻燃性質的中國貨等疑慮的網友Ellie Yuen ，用英文講解這次火災背後的問題，過去一周在Instagram上有大量瀏覽與轉貼，三立新聞網也曾轉發她的貼文，然而她在港府3日的這項聲明發出後，也跟著在社交平台上發中英文聲明表示，「【聲明】本人就宏福苑火災的所有相關新聞工作早已結束，基於顯然易見的不可抗力因素，並無進一步評論、補充或其他相關工作。感謝各界的關注與支持，敬請理解。」

Ellie Yuen 先前在社群上的影音貼文指出，過去已有人質疑宏業建設偷工減料，但當時政客卻力挺宏業建設，還稱這些質疑是妖言惑眾。她的影片受到大量廣傳。（圖／翻攝自IG @ellieyuen.said）

網友Ellie Yuen周三（3日）稱自己不再發表火災相關言論。（圖／翻攝自Threads @ellieyuen.said）

另一名在社媒就火災搜集證據及進行梳理的知名網友鄭曦琳（Hailey Cheng），3日也在社交平台宣佈，不會再就火災發表評論及接受媒體訪問，隨後再表示已主動通知所有國際媒體，暫不要引用或報道她就火災的相關言論。

另一名在社媒就火災搜集證據及進行梳理的知名網友鄭曦琳（Hailey Cheng），3日也發布類似貼文，稱自己不再受訪。（圖／翻攝自Threads @hmtwinter）

港府的恐嚇做法，加上中共擅長的長臂管轄、跨境鎮壓，不僅讓香港境內異議噤聲，也讓海外香港人因恐懼不敢再發聲。

