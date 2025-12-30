即時中心／黃于庭報導

中國近年不斷大秀軍事肌肉，多次以言語、武力恫嚇，野蠻行徑為國際社會所不容。中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布實施名為「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域。因空域管制，今（30）日約857架航班、逾10萬旅客受影響，桃園機場公司提醒旅客及接機民眾確認航班最新資訊。

因應12月30日共軍演習，台北飛航情報區部分航路及空域受限，航管單位已採取因應措施以確保飛航安全，國際線航班仍可能出現延誤。機場公司已啟動航務整備與機坪調度等應變機制，以確保營運順遂與飛航安全。

機場公司提醒旅客與接機民眾，請於出發前主動向航空公司確認最新航班動態，如遇航班延誤或調整，請依航空公司現場引導與公告辦理。機場公司將持續掌握整體航班與場面運作，並視需要適時對外說明最新資訊。

快新聞／空中交通大亂！解放軍圍台軍演影響飛安 桃園機場應變機制出爐

中國軍演範圍示意圖。（圖／交通部提供）

據統計，台北飛航情報區（FIR）共有14條國際航路及4條國內航路，此7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR之航路，國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖之航路遭阻隔，公告時段內之航班將無法飛航。

民航局指出，今日8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

為確保空中交通安全，民航局對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以為因應；航管單位並將視明日演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；國內金門馬祖因航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。

