空中大力士！陸T1400無人直升機首航成功 載重、續航雙突破

大陸T1400無人直升機30日在黑龍江省哈爾濱市成功首航，這款最大起飛重量達1400公斤的無人直升機實現了載重、續航雙突破，填補了大陸噸級無人直升機的空白，象徵著低空經濟邁入「噸級時代」。

綜合大陸媒體報導，T1400無人直升機由聯合飛機集團旗下哈爾濱聯合飛機科技有限公司研發製造。集團董事長田剛印介紹，這架「空中大力士」最大有效載荷650公斤，相當於可搭載13個成年人的重量，最大續航時間超過8小時，解決了工業級無人機小載重、短續航的痛點。搭載200公斤載荷時可飛行900公里，能完成跨區域物資投送或大範圍巡檢任務。

這款無人直升機專為極端環境設計，能抵禦零下40攝氏度嚴寒與55攝氏度高溫，6500公尺的高升限滿足高原作業，起降6級、空中8級的抗風能力使其能從容應對北方複雜天氣。這種「全地形適應力」恰好契合了黑龍江廣闊地域的作業需求。

在實際應用方面，T1400展現出巨大潜力。工作人員表示，該無人機可實現每小時2000畝農田的高效植保，遠超人工背負噴霧器每小時僅能作業2至3畝和多旋翼無人機每小時300至400畝的效率。在應急救援前線，它可攜帶消防彈奔赴森林火場，單機單次滅火面積超1000平方公尺。

更值得關注的是，這架航空級機型具備載人能力，艙內集成擔架、醫護設備，滿足「空中120」安全任務需求，可同時搭載兩名醫護人員與一名患者。當遇到地震、洪澇等災情，它能在5公里距離每小時向災區運送三噸物資。

田剛印說，這款無人直升機在哈爾濱市研發及生產，將賦能黑龍江大農田、大森林、大湖泊、大界河等應用場景，未來將深度融入黑龍江乃至全國的生產生活。

