「空中大蝙蝠」彩虹-7首飛成功 退將大膽預言：未來登上福建號、004航母

號稱「空中航母」的大陸九天無人機，日前在陝西首飛成功，引發外界熱議，而在今（15）日大陸媒體報導，大陸的「彩虹-7」高速匿蹤無人機，近日也在大陸西北某機場成功首飛。對此，退役陸軍少將栗正傑認為，彩虹-7未來可能會部署在南海地區，甚至登上航母，成為福建號、「004型航母」的艦載機。

根據《環球網》今天報導，彩虹-7採用先進的大展弦比飛翼外形氣動布局，可搭載可見光、紅外線等多種高性能任務載荷，具有航時長、升限高、巡航速度快、任務能力強等優點。報導指出，與彩虹-3、4、5等此前型號採用的常規氣動布局不同，彩虹-7選擇形同蝙蝠的飛翼布局，顯示該機扮演的角色與美軍B-2匿蹤轟炸機、RQ-180匿蹤無人偵察機類似，都高度凸顯匿蹤性能。

栗正傑今天在政論節目《中天辣晚報》表示，彩虹-7和近期同樣首飛成功的九天無人機一樣，都是在去年珠海航展時展出，當時外界一度以為展出的是模型，沒想到今年兩機就先後進行試飛。他指出，共軍擁有多種不同名稱的無人機，其中「彩虹」系列因為可以抵抗高鹽分、高溫環境，所以多由大陸海軍使用。

栗正傑推測，彩虹-7未來首先可能會部署在南海地區，由於該地對大陸非常重要，山東號航母也由南部軍區管轄，未來擁有長航程的彩虹-7被部署在南海地區後，美軍航母蹤跡恐將隨時被共軍掌握。第二，是成為航母艦載機、擔任航母遠程無人偵察機，栗正傑認為，如果彩虹-7推出機翼可摺疊的改進型號，就有可能登上福建號航母，甚至被外界認為將採用核動力的「004型航母」，其中後者更大更寬，確實有可能部署長航程無人機。

