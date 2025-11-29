空中巴士召回A320客機！國航3分之2受影響 民航局：明早8時前完成檢修

記者柯美儀／台北報導

空中巴士（Airbus）近日召回全球約6000架A320系列客機。（示意圖／資料照）

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）近日向全球逾350家航空公司下達技術通告，要求立即召回約6000架A320系列客機進行修復，國籍航空包括華航、長榮、星宇、台虎都有使用A320系列客機。交通部民航局表示，已要求具有該機型之航空公司，依據指令要求，於明日上午8點適航指令生效前完成檢修。

據《路透社》報導，空巴內部通報指出，飛控電腦系統在特定情況下可能受到太陽耀斑干擾，導致飛行控制異常。雖然修復僅需「回復舊版軟體」，技術門檻不高，但在完成維修前，受影響飛機不得執行商業航班，只能飛往維修中心，影響範圍涵蓋全球350多家航空公司。

本次召回涉及機型包括A319、A320及A321。歐洲航空安全局（EASA）已於11月29日發布緊急指令，要求相關機型全數更新系統。

民航局表示，今日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於明日上午8點適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。

民航局指出，經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。民航局已要求業者，因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。

