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在德法兩國合作的新一代戰機計畫宣告破局後，由空中巴士（Airbus）領軍的企業聯盟週二提出替代方案。德國總理 Friedrich Merz 與法國總統馬克宏因長期分歧決定終止原計畫，新提案已送交德國國防部，試圖在歐洲防務合作中尋求新出路。

根據法新社（AFP）報導，總部位於慕尼黑的國防電子公司 Hensoldt 證實，已與空中巴士國防航太（Airbus Defence and Space）及多家國防企業組成聯盟，針對「未來空中戰鬥系統」（FCAS）及相關武器系統提出新構想。該提案已送交德國國防部長 Boris Pistorius，預計將在柏林航空展（Berlin ILA Air Show）公布更多細節。

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原本的德法戰機合作案被視為歐洲防務一體化的重要指標，旨在應對俄羅斯的威脅並減少對美國的依賴。然而，法國達梭航太（Dassault Aviation）與空中巴士在主導權上爭執不下，加上德國總理 Friedrich Merz 認為德國不需要具備核武攜帶能力或能從航空母艦起降的戰機，導致雙方最終分道揚鑣。

德國國防部長 Boris Pistorius 坦言，原計畫的失敗令人遺憾，但強調在國防決策上必須「理智勝過情感」。目前德國政府正審慎評估新提案的方向。這項由民間企業發起的替代方案，是否能重新整合歐洲的航太資源，成為外界關注的焦點。

原文出處：空中巴士領軍提新戰機計畫 德法合作破局後歐洲防務現轉機

本文由AI協作，經編輯審核後發布