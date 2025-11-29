空中巴士6000架「A320客機緊急召回」！4大國航公布受影響情況

記者柯美儀／台北報導

空中巴士（Airbus）近日召回全球約6000架A320系列客機。（示意圖／資料照）

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）近日發布重大召回通知，向全球逾350家航空公司下達技術通告，要求立即召回約6000架A320系列客機進行修復，美國、美歐及印度多家航空公司受影響，部分航班取消或暫停。台灣航空公司方面，台灣虎航17架A320系列需更新軟體，華航部分航機配合更新，星宇不受影響，長榮航空目前則在確認當中。

飛控系統受太陽耀斑影響 全球逾350家航空公司受召回

據《路透社》報導，空巴內部通報指出，飛控電腦系統在特定情況下可能受到太陽耀斑干擾，導致飛行控制異常。雖然修復僅需「回復舊版軟體」，技術門檻不高，但在完成維修前，受影響飛機不得執行商業航班，只能飛往維修中心，影響範圍涵蓋全球350多家航空公司。

本次召回涉及機型包括A319、A320及A321。歐洲航空安全局（EASA）已於11月29日發布緊急指令，要求相關機型全數更新系統。

美國四大航空公司包括美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue）及聯合航空（United Airlines）均名列全球前十大A320營運商。其中，美國航空有340架飛機受影響，每架需約2小時即可完成修復，大部分作業預計在29日前完成。

德國漢莎航空、印度靛藍航空（IndiGo）及英國易捷航空（easyJet）也宣布，部分受影響航班將暫停飛行進行維修。法國航空（Air France）今日取消了35個航班；哥倫比亞航空（Avianca）則表示，其機隊約70％受到空巴軟體問題影響。

台灣航空公司受影響情況

公開資料顯示，台灣航空業受影響機型包括虎航現有9架A320-200及8架A320neo，共17架；華航擁有19架A321neo；長榮17架A321-200；星宇13架A321neo。

華航表示，航班運作暫不受影響，部分航機將配合更新，建議旅客透過官網或APP確認航班；台灣虎航指出，依EASA緊急適航指令，A320系列航機皆受影響，公司將優先完成軟體更新，並可能調整航班，會通知受影響旅客。星宇航空則表示，旗下飛機皆不受影響。其餘尚待民航局與各航空公司進一步說明。

