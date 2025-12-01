空中巴士A320才剛大規模召修！ 認又遇新品質問題
歐洲航太巨擘空中巴士（Airbus）日前公司要求召回A320系列客機中的6000架立即維修，我國籍航空共有67架A320、A321航機，上月底已全數檢修完成。然而，《路透社》獨家揭露，旗下熱銷的A320系列客機再度出現工業品質問題，部分金屬面板遭發現瑕疵。這是該公司繼日前因軟體漏洞而大規模召回後，面臨的新一波挑戰。
根據《路透社》報導，空中巴士已在數十架A320系列機身面板發現品質不良問題，導致部分新機交付延宕。雖然目前沒有跡象顯示問題面板已出現在服役中的飛機上，但空巴股價盤中一度大跌11%，終場收黑5.9%。
空巴聲明指出，「公司確認部分A320金屬面板存在品質問題。問題來源已查明並受到控制，所有新生產的面板皆完全符合要求。」發言人並表示瑕疵來自一家供應商，但未透露名稱。
報導指出，空巴的機身結構由內部團隊與外部供應商共同製造，A320機身前部主要來自法國，後段則由德國生產。上方面板多為自家製造，其餘部位則涉及多家供應商。
這次面板瑕疵是A320系列近期第二起重大問題。先前因為軟體對太陽閃焰（solar flares）易受干擾，全球逾半數A320系列客機被要求進行軟體更新。1日起各航空公司已逐漸恢復正常運作，目前仍不到百架可能需要進一步的硬體維修。
事實上，A320近期才剛超越波音737，成為全球交付量最高的單走道客機，但同時也正面臨維修瓶頸及後勤壓力，導致數百架飛機停在機坪等待零件。此外，空巴近日也針對部分機型新增低溫起飛限制。
此次品質問題爆出之際，剛好碰上空巴正全力衝刺年度交機目標，然而11月的交付數據卻低於預期。航空公司客戶如德國漢莎航空（Lufthansa）及英國易捷航空（easyJet）的股價也受到拖累。
一名知情人士透露，部分交機已受到影響，但確切規模與延誤時間目前尚未確認。另有消息來源稱，受影響的飛機總數約為50架。交機延誤程度，取決於問題位於機身何處，以及嚴重程度。空巴表示，只有「部分」飛機需要進一步處理。
業界消息指出，空巴11月僅交付72架客機，低於市場預期，今年前11個月累計交機量657架。而空巴設定的全年目標是「約820架」，意味著12月需交付超過160架，分析師直言這是「天文數字般」的挑戰。
分析人士指出，儘管日常營運高度仰賴A320系列的生產量，但軟體漏洞本身的財務影響有限。獨立航空分析師Rob Morris則預估，空巴今年可能交付約800架，雖低於目標，但依預測措辭仍可能「勉強算達標」，不過最終結果仍有小幅低於目標的風險。
