「空中幽靈」來了！陸匿蹤無人機「彩虹-7」試飛 助偵查情蒐

被譽為「空中幽靈」的大陸自製無人機「彩虹-7高空高速匿蹤無人機」，今在西北地區一處機場進行首次飛行測試，引發關注。

彩虹-7匿蹤無人機。（圖／翻攝《網易》）

《新京報》報導，今凌晨4時，機場天色未明，大陸航天科技集團公司旗下航天彩虹無人機公司科研團隊，已經進場，隨著拂曉將至，彩虹-7被牽引至指定位置，其大展弦比飛翼式布局在晨光中勾勒出流暢輪廓。

跟據科研團隊指出，該型機採用多重低可探測性設計，融合外形匿蹤與多頻譜匿蹤技術，並可搭載可見光、紅外等多型高性能任務載荷，被團隊形容為「空中幽靈」。

團隊下達試飛指令後，彩虹-7隨即啟動發動機，在跑道上平穩加速離地，依預定航線完成爬升、巡航與轉彎等測試科目，全程驗證飛翼氣動設計與飛行控制系統的可靠性，首飛歷時約20分鐘，指揮中心隨後傳來確認聲，試飛任務圓滿達成。

根據資料，彩虹-7採用具有典型匿蹤特性的飛翼構型， 翼展超過27公尺，能有效壓縮敵方雷達的探測距離。最大起飛重量8噸，實用升限約為1萬6千公尺，可在高對抗作戰環境中執行偵察、情報獲取以及為遠距離武器打擊提供目標指示等任務。

