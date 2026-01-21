空中欣賞阿蘇火山口超熱門！日本觀光局也曾推薦 現已悄悄下架

2026年1月20日，一架載有2名台灣旅客的觀光直升機在日本熊本縣阿蘇中岳火山口附近墜毀，當地警消趕赴現場展開搜救。共同社／美聯社



日本熊本阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀意外，機上2名台籍遊客及日籍飛行員至今仍失聯。阿蘇火山的觀光直升機行程相當熱門，連日本觀光局（JNTO）都曾在官網介紹，不過事故發生後，網站已悄悄下架相關資訊。

根據日本環境省資料顯示，2024年造訪阿蘇九重國立公園的國際旅客達118萬次，在全國國立公園中排名第二，僅次於富士山的「富士箱根伊豆國立公園」。

其中，搭乘直升機觀賞火山口景致的活動更被譽為「王牌行程」，日本觀光局網站曾以「從空中見識活火山的魅力」為題，介紹能從獨家角度一窺火山口噴煙及翠綠水色的景象，在不同季節，還有機會看見粉紅花朵或雪景。

文中還指出，當火山口因瓦斯管制而禁止地面參觀時，從空中俯瞰是見證大自然力量的最佳替代方案。

不過，昨日發生意外後，網站已悄悄下架相關資訊。

