空中災難！菲航15小時廁所壞掉 空服員竟「徒手鏟便」救全機

菲律賓航空PR113班機執行從洛杉磯飛往馬尼拉的15小時長途航班時，發生廁所系統全面故障。空服員在飛行中手動處理排泄物，避免廁所溢流影響乘客。（示意圖／Pixabay）

菲律賓航空（Philippine Airlines）一班自洛杉磯飛往馬尼拉的長程航班，在飛行途中發生廁所沖水系統全面故障，導致機組人員不得不以人工方式處理人類排泄物，以避免廁所溢出。

根據TMZ以及美國廣播節目《Dwyer & Michaels》報導，這架編號PR113的波音777班機於2026年1月11日執行為期15小時的跨太平洋航程，在半途出現所有廁所無法沖水的情況。報導稱，當時飛機正在飛越太平洋上空，無法即刻降落，機組人員面臨兩難選擇：要麼中途改降關島，要麼以非傳統方式處理機上衛生問題。最終，機組決定不改變航程，而是由空服員手動清除機艙廁所中的排泄物，以避免污物外溢影響乘客。

對於這起罕見事件，菲律賓航空發出聲明指出：「PR113航班確實在飛行期間發生廁所系統故障。儘管曾考慮轉降關島，但經機長與機組技術與營運評估後，決定航班繼續飛往馬尼拉。」聲明中亦指出，在飛機接近抵達目的地前，廁所功能竟奇蹟似地恢復正常。

航空公司進一步表示，儘管遭遇技術問題，空服員展現出高度的專業與責任感，冷靜處理突發狀況，確保飛行安全與乘客基本需求。官方也讚揚整個團隊在極端狀況下的臨場應變能力。

雖然改道降落可能是較為潔淨的選擇，但根據報導指出，若轉飛關島，不僅將延誤數小時，也會造成巨額成本負擔。航空公司也補充，目前正進行內部調查，以釐清事件全貌，在調查完成前不會對外發表更多評論。

本次事件凸顯飛行途中基礎設施的重要性，以及航空業對於緊急狀況的應對機制。菲律賓航空未透露當時機上有無乘客抱怨或不適反應，但此事已引發外界對長途航班設備維護與備援方案的關注。

機組人員在無可避免的狀況下，挺身而出處理不潔作業，確保乘客旅程不受影響。（圖／翻攝自X，）

