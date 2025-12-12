「空中航母」九天無人機首飛 郭正亮示警：怎麼防都沒用

大陸在去年11月的珠海航展中，展出殲-35A匿蹤戰機，以及九天、彩虹-7等無人機，其中九天無人機號稱「空中航母」，可以攜帶大批蜂群無人機，而在昨（11）日大陸媒體報導，九天無人機在陜西蒲城圓滿完成首飛任務。對此，前立委郭正亮點出，九天無人機可以攜帶數百架小型無人機，如果真的以該型機發動飽和攻擊，恐「怎麼防禦都沒用」。

根據《新華社》昨天報導，九天無人機在陜西蒲城圓滿完成首飛任務，作為大陸自主創新的大型通用無人機平台，該機型採用「通用平台+模塊化任務載荷」的設計理念，依託自主集成技術創新，具備大載重、高升限、寬速域、短起降等核心優勢。九天無人機由陜西無人裝備科技有限責任公司委托，航空工業第一飛機設計研究院設計，該機長16.35公尺、翼展25公尺，最大起飛重量16噸，載荷能力達6000公斤，航時12小時、轉場航程7000公里。

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》表示，九天無人機可以攜帶數百架小型無人機，如果大陸真的以該型機發動飽和攻擊，「你一定會遺漏」，所以怎麼防禦都沒用。大陸到底有多少九天無人機？可以釋放多少小型無人機？這都沒有人知道。再來，大陸第5代戰機殲-20方面，郭正亮接著說，大陸每年約可生產100架殲-20，該機是重型戰鬥機、對標美軍F-22匿蹤戰機，相較之下，美國每年只能生產數十架F-35，「那你怎麼辦」。

