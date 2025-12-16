「空中補給合唱團」迎成軍50年 下月撲台開唱：珍惜美好時刻

「空中補給合唱團」仍維持每年高達130場演出紀錄。全球音樂經紀有限公司提供



西洋樂壇長青樹「空中補給合唱團」（Air Supply）成軍50年，來台開唱超過17次的他們明年1月7日將再度來台，於台北國際會議中心（TICC）舉辦「50周年巡迴演唱會」，主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）、吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）表示：「每次來台演出，總會感到滿場歌迷代滿我們滿滿的溫暖與忠誠，讓每1次在台灣的表演，都成為值得珍惜的美好時刻。」

由葛拉漢羅素和羅素希區考克組成的「空中補給合唱團」共發行30多張專輯、累積銷量超過1億張，佔據四、五、六年級樂迷的青春記憶，年逾70歲的2人「活到老唱到老」，他們表示：「能夠持續站在舞台上演出，最大動力來自於對音樂的熱愛、彼此長久的深厚情誼，以及一路相伴的忠實歌迷。」

廣告 廣告

目前「空中補給合唱團」仍維持每年高達130場演出的紀錄，談及新專輯創作理念，羅素希區考克勉勵年輕音樂人：「唯有真誠，才能寫出真正打動人心的作品。」他強調，歌曲是否動人並不在於來源，而是在於是否具有真實情感，經典作〈Making Love Out of Nothing at All〉也正印證了音樂跨越文化與語言界線的力量。

「空中補給合唱團」明年1月7日將再度來台開唱。全球音樂經紀有限公司提供

每次來台開唱總吸引許多老中青歌迷齊聚一堂朝聖，葛拉漢羅素和羅素希區考克充滿感謝，「台灣粉絲始終以最熱情、最真摯的方式支持著Air Supply的音樂，不論是經典情歌的合唱聲，或是滿場觀眾的掌聲與歡呼，都讓我們深受感動」。

相隔2年再次來台，「空中補給合唱團」透露對台北的景點跟特色美食特別喜愛，「像是之前都會特別安排時間前往台北101參觀，並享受道地小吃如牛肉麵、小籠包等，從城市氛圍、文化魅力到美食景色，都讓我們對台灣的喜愛與日俱增」。

「空中補給合唱團」也同步啟動多項計畫，包括錄音室專輯的製作、預計於明年開拍的樂團傳記電影以及正在倫敦籌備中的百老匯音樂劇，為樂團邁向下一個黃金里程碑揭開序幕。

更多太報報導

奈良美智穿藍白拖蒜頭糖廠打卡 淚看《大濛》：會成為名作

柔伊莎達娜跨海問候台灣 《阿凡達：火與燼》非看不可原因曝光

胡瓜《週末最強大》開紅盤 歐弟放話脫衣送iPhone