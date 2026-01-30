空中飛人日常！葉芷妤 48 小時橫跨台泰滬 鳳小岳看她「發光」被圈粉

葉芷妤24小時內先後停留台北、曼谷、上海三地，不僅體力驚人，皮膚狀態鏡也保持得極佳。

電影《無形》今（30日）舉行媒體見面會，導演奚岳隆率領主演鳳小岳、葉芷妤連袂出席。這部備受矚目的新作，最大亮點莫過於邀來因 Netflix 泰劇《瘋狂獨角獸》爆紅的混血女星葉芷妤（Rebecca）擔綱女主角。導演奚岳隆在現場大讚她是驚喜不斷的「寶藏女孩」，其敬業程度與純熟演技讓劇組驚艷，甚至透露她在密集的跨國行程中依然維持專業狀態，是值得世界關注的潛力股。

葉芷妤此次首度參與台灣電影演出，飾演一名紮實的社工。為了詮釋角色，她事前做足功課，實地觀察社工的工作環境與文書作業。

見面會現場，葉芷妤展示了她宛如「空中飛人」般的驚人行程：前天才在台灣拍到早上，隨即飛回泰國工作，不到六小時又於今日一早抵達台灣出席記者會，會後更要馬不停蹄飛往上海進行簽書會。雖然行程滿檔，但她興奮表示：「不管拍到多晚都覺得很好玩！」談及與泰國 GL 劇搭檔 Kao 的互動，她甜笑分享對方叮囑她「多吃維他命、別生病」，暖心喊話「趕快回來」，足見兩人的好交情。

鳳小岳「獲准」駕駛導演奚岳隆的絕版復古老車，雖然開起來很爽，卻也擔心車子在他手裡受到損傷。

談到台、泰兩地劇組文化的不同，葉芷妤表示其實差異不算大，但她特別注意到台灣劇組的各種設備「花樣很多」。奚岳隆導演也笑著補充，像是頭戴式耳機、遙控操作的器材等，都讓她覺得十分新鮮有趣。雖然葉芷妤中文表達流暢，但長時間生活在泰國的她仍偶爾會出現語言切換卡關的狀況，自嘲有時候腦袋會在中文和泰文之間打結。

第一次與葉芷妤合作，鳳小岳對對方讚譽有加，直呼「會發光的人就是會發光。」

鳳小岳此次不僅擔任男主角，更從劇本開發階段就深入參與。他笑稱與葉芷妤合作「每天都有驚喜」，並以「專業」二字評價這位後輩。鳳小岳感性地說，雖然葉芷妤很年輕，但已經累積了超過 20 部作品的資歷，對戲時完全沒有新人的生澀。他更直白誇讚：「《瘋狂獨角獸》讓她發光，但那份光芒是她本身就擁有的，會發光的人就是會發光。」

除了演員表現，現場討論度最高的話題竟是導演奚岳隆的「愛車」。奚導透露自己是電影《在車上》的影迷，這次特地將同款的 Saab 900 帶到片場讓鳳小岳駕駛，達成「讓最愛男主角開最愛的車」的夢想。

請到葉芷妤來擔任女主角，奚岳隆坦言找到「寶藏女孩」，敬業程度與純熟演技讓劇組驚艷。

然而，這份浪漫卻成了鳳小岳的「壓力」。他在現場自爆開車時壓力山大，深怕刮傷導演的無價之寶，甚至還調皮地問導演：「為了讓演出更有臨場感，是不是真的要撞一下或砸一下？」嚇得導演在現場露出尷尬又擔憂的微笑。目前《無形》仍在拍攝中，預計將於農曆年前殺青，並計畫在台灣與泰國同步或接力上映，期許能再創驚悚類型片的新巔峰。

