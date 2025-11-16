空中飛人！日媒揭林佳龍上任半年訪10國 含「密訪巴黎」

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據日本《日經亞洲》16日分析報導，台灣外交部長林佳龍自去年5月上任以來，出訪頻率明顯高於過往，足跡遍及美國、歐洲與亞洲多國，顯示台灣在全球地緣政治變化下，正獲得更多實質交流機會。報導並引述一名高層消息人士指出，林佳龍9月曾低調前往法國巴黎參訪，但台灣政府對此不予置評。

自上任以來，林佳龍已訪問日本、菲律賓、比利時、立陶宛、波蘭、捷克、荷蘭、義大利及奧地利。他在美國的行程則包括紐約、德州、關島與夏威夷。報導指出，對台灣外交部長而言，獲得主要國家接待向來並非易事，而林佳龍目前累積的出訪數量在近年中相當罕見。

在參訪荷蘭海牙戰略研究中心(Hague Centre for Strategic Studies)以及波蘭華沙安全論壇(Warsaw Security Forum)期間，林佳龍強調台灣在歐洲戰略再工業化、「歐洲重整軍備」(ReArm Europe)倡議，以及建立「非紅色供應鏈」(non-red supply chain)中的重要性。

前英國駐台代表麥瑞禮(Michael Reilly)向《日經亞洲》表示，林佳龍與副總統蕭美琴能赴歐洲參與布魯塞爾的相關活動，對台灣而言意義重大。他指出，過去台灣雖有次級官員出訪，但外交部長的行程，即便為非正式性質，仍超越了以往的限制。麥瑞禮進一步表示，依據《維也納外交關係公約》，外長在對外代表國家時的象徵性層級，遠高於一般部會首長，副總統亦同。

面對中國施壓 GCTF再添歐洲成員

報導提到，與台灣深化交流的國家，仍須面對來自北京的外交壓力。針對日本首相高市早苗近期對台海情勢的談話遭到中國外交官強烈批評，林佳龍形容相關言論「不符合外交常規」，並認為屬於「戰狼外交」的一種表現。

英國政府12日宣布加入台灣的「全球合作暨訓練架構」(GCTF)。這項由台灣與美國於2015年共同啟動的國際合作平台，旨在讓台灣分享其在網路安全、防災與人道援助等領域的經驗。

倫敦智庫「中國戰略風險研究所」(CSRI)執行長葉安德魯(Andrew Yeh)告訴《日經亞洲》，英國的加入預料將強化在供應鏈安全、敏感技術合作及灰色地帶脅迫等領域的協作，也可能為其他歐洲國家的參與鋪路。

【看原文連結】

