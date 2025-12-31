空中食戰》不比機型比菜單 為什麼航空公司都瘋名店聯名

在後疫情時代，隨著機票價格維持高位，航空公司的競爭已從硬體的椅距、螢幕尺寸，轉向了軟體的「味蕾體驗」。為什麼華航、星宇、長榮都瘋名店聯名？答案就在於「品牌溢價」與「社交傳播紅利」。

名店標籤即流量 打群架策略搶奪眼球

對航空公司而言，「米其林」或「名店」標籤代表的是高品質與排隊困難的稀缺性。華航近年採取「打群架」策略，集結了頤宮、米香、雙月、陳耀訓、法朋、陽明春天、小小樹食以及最新的T+T，建立起龐大的「高空美食共和國」，透過強強聯手，目標是將台灣餐飲創意推向國際舞台；星宇航空則深諳「社群行銷」，透過與胡同燒肉、蜷尾家等品牌合作，成功在Instagram與Threads上創造大量的自動傳播紅利。

一名市場人士觀察，當旅客覺得「在飛機上吃T+T車輪餅」或「吃胡同燒肉」是一種生活態度（Lifestyle）的展現時，航空公司就成功轉化了其精品定位，與動輒數百億元的購機合約相比，與名廚聯名的成本相對較低，但創造的品牌黏著度卻極高，當旅客選擇航班是為了那一張「預約困難店」的菜單時，航空公司就擁有了更強的議價權與競爭門檻。

文化輸出背後算盤 將台灣味轉化競爭力

另一方面，餐飲聯名也是一場深度的文化外交。華航主管在記者會就說：「華航作為台灣領先亞太、展翼全球的航空公司，致力於滿足重視飛行體驗的旅客。」這不只是滿足旅客的胃袋，更是將台灣特色的「車輪餅」或在地食材，透過長程航網直送全球160個國家、1,000個航點；星宇也表示，希望以「家的味道」為核心精神，將屬於台灣土地的記憶、溫度與飲食文化，完整呈現在萬呎高空，讓旅客在長程飛行中，也能細細品味熟悉且溫暖的台灣滋味。

隨著三大航空齊力升級餐飲，不僅展現台灣航空業對美食文化的重視，更讓「機上餐點」超越果腹功能，成為品牌差異化與市場競爭的新戰場。