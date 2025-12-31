空中食戰》華航攜T+T推全艙等星級餐 機上餐飲戰開打

2026年到來，航空業的高空餐飲大戰也打出全新局面，華航近日投下震撼彈，宣布與連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星肯定的「T+T」當代亞洲料理餐廳強強聯手，這場合作不只是單純的「名店掛名」，更是華航老大哥的自我突破，準備與端出「高端日料」的長榮航空、主打「精品形象」的星宇航空，一決高下。

庶民小吃精品化 華航祭出全艙等奇襲

過去，米其林餐點往往是商務艙客人的專屬特權，但華航這次顯然想打破規矩，自今年1月1日起，華航將在台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班「全艙等」，推出由T+T操刀的當代亞洲風味，最具話題性的，莫過於將T+T的經典「玫瑰鴨松露車輪餅」同時提供給豪華商務艙與豪華經濟艙旅客；連經濟艙也推出了可由旅客自由調整酸甜鹹度的「青木瓜鳳梨沙拉」。

廣告 廣告

華航這步棋下得精準。在長程航線上，旅客對於服務的「有感度」遠高於短程，透過T+T這種強調「Tapas × Tasting」靈感的名店，華航試圖在枯燥的長途飛行中，以視覺與味覺的驚喜反差感，留住那些對價格敏感、卻對品質有要求的長程旅客，此舉無疑是在大眾客群中投下一枚震撼彈，迫使競爭對手必須重新思考非商務艙的服務價值。

星宇長榮強敵環伺 三強搶食高端溢價權

面對華航的猛攻，長榮航空與星宇航空早已各據山頭。長榮航空憑藉著與米其林三星料理長中村元計（NAKAMURA）多年的穩固合作，牢牢抓住高端日料市場；同時採取「極致肉食」與「名店聯名」雙軌策略，除了引進A5日本和牛壽喜燒，也與「老乾杯」等知名品牌合作，將地面上的高人氣品牌直接平移至機艙。

自詡為精品航空的星宇，餐飲策略極具侵略性。近期星宇宣布與蟬聯米其林一星的「元紀．台灣菜」合作，主打「家的味道」，甚至針對長程頭等艙推出「睡前套餐」，強調溫潤、細膩的台式款待，精準擊中高端商務客的思鄉情懷。星宇的成功在於創造了「為了吃飛機餐而搭機」的話題性，這也是華航急於透過T+T聯名奪回話語權的主因。 看來在三強鼎立下，國籍航空的餐飲布局已不再只是填飽肚子，而是決定票價能否維持高檔、甚至創造溢價權的核心武器。華航此次與T+T的聯名案，象徵著航空業的勝負關鍵，不再是機型競爭，而是取決於誰能將萬呎高空的味蕾體驗，包裝成一場無可取代的感官饗宴。