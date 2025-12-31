空中食戰》飛機餐大升級 要把Fine Dining送上天有多難？

當你在豪華商務艙內，優雅地切開由米其林一星主廚設計的「玫瑰鴨松露車輪餅」時，這背後實則是一場跨越物理限制的技術馬拉松，要把地表的Fine Dining精髓搬上飛機，航空公司面臨的首要敵人，是三萬英呎高空驟降約30％的味覺靈敏度，以及機艙內極度乾燥、氣壓低於海平面的嚴苛環境。

克服味覺鈍化 數據化的風味補償工程

「高空環境對鹹、甜味的感知會降低，但對酸、辣與鮮味影響較小。」一位航空餐飲研發專家透露。為了不讓名廚光環在萬呎高空失色，華航與T+T團隊在研發過程中，特別強調香料、酸度與發酵技巧的層次堆疊，例如經濟艙的沙拉醬包提供椰糖、檸檬、魚露三種口味，讓旅客依個人當下的味覺狀態自行調整，這不只是服務創新，更是科學化的風味補償策略。

這種對風味的偏執同樣出現在對手陣營。星宇航空在與「元紀」開發餐點時，面臨台菜勾芡容易變質與香氣流失的挑戰，星宇透過精密的溫控與醬汁比例研發，確保旅客吃到的雞湯依然溫潤；長榮航空的中村料理長則針對高空環境，調高了日式高湯的層次深度。三家航司的研發幕後，說穿了就是一場關於「如何在感官喪失的環境下，重新定義美味」的實驗室大戰。

復熱技術定成敗 車輪餅與和牛的生存賽

「覆熱（Reheating）」是所有星級餐點的終極考驗。」一名業者指出，航餐必須在地面預製、冷藏，再由空服員操作機上烤箱加熱。華航此次與T+T合作，就耗費數月進行多次試作，以「玫瑰鴨松露車輪餅」為例，如何讓麵皮在二次加熱後依然酥脆不乾硬，考驗的是麵粉配方與內餡水分比例的精密計算。

這點在長榮的「老乾杯」和牛餐點上也同樣鮮明。要在機艙烤箱中維持A5和牛的油脂香氣與五分熟色澤，需要在地面空廚處理時精確掌握熟度預留值，否則在高溫對流加熱下，頂級食材只會變成乾澀的纖維。

看來，隨著航空餐飲的精緻化轉型，原本隱身幕後的空廚，也不再是單純的備餐後勤，而是比拼精準溫控的精密工業，每一卡路里的熱量傳導，都是業者在雲端突圍、試圖抓住旅客味蕾的關鍵籌碼。