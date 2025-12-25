空中驚魂記！機艙「突煙霧瀰漫」乘客驚喊快逃生 立榮航空致歉曝原因

記者簡浩正／綜合報導

空中驚魂記！有民眾在網路平台上發文透露，昨（24）日平安夜搭乘立榮航空航班，未料飛機還沒起飛，眾人突然聞到怪味，且機艙竄出煙霧，引起機內乘客驚慌。對此，立榮航空發聲表示，由於客艙空調異常，而返回停機坪進行檢查，另派航機載運旅客，造成旅客不便之處深感抱歉。

一名網友在脆（Threads）發文指出，昨晚間搭乘立榮航空B7-8619松山飛往澎湖的班機，原訂18：15班機，因調度因素調整至19：40起飛，登機後體感溫度有點熱，隨後聞到怪味，「有種煙霧瀰漫的感覺」，因此立即告知空服員，空服人員也立即與機長反映。機長隨後廣播，「「是因為空調關係造成，目前狀況已排除。」

該網友指出，不過約莫過2到3分鐘，有些乘客紛紛感到恐慌，喊著「快無法呼吸」，並要求開安全門逃生。乘客們也再度與空服人員反映，相當擔憂機上情形；之後機長則再次廣播表示「我們將滑行回停機坪」。

立榮航空表示，昨日台北前往澎湖B7-8619航班於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查，同時也立刻調派另一架航機載運旅客，並於等候期間提供旅客點心及飲料，航班已於昨晚抵達澎湖，造成旅客不便之處，立榮航空深感抱歉。

