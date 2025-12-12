空中驚魂! 國泰航空自美飛港客機 中國籍男子竟企圖打開機艙門

國泰航空班機(示意圖) 。 圖 : 翻攝自南方都市報

[Newtalk新聞] 近日，國泰航空由波士頓飛往香港的 CX811 航班上，一名約 20 歲的中國大陸男子企圖打開機艙門。針對此事，國泰航空有關負責人今 ( 12 ) 日回應媒體時證實，事發於 10 日，機艙服務員按程式處理，並即時檢查艙門以確保其處於緊閉狀態，事件中沒有機組人員或乘客受傷，航班已安全降落。目前案件已交由警方跟進調查。

國泰航空 CX811 航班在飛行途中，一名乘客企圖打開機艙門，後被機組人員制止。警方經初步調查後，拘捕涉事 20 歲中國籍男子。

航旅縱橫資訊顯示，CX811 航班於當地時間 10 日 0 時 45 分從波士頓起飛，於當地時間 11 日 4 時 52 分抵達香港，航班飛行時長為 15 小時 7 分，執飛機型是空客 350。

