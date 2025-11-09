空中驚魂！埔里飛行傘爆相撞意外 2傘友墜樹林

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮虎頭山是中部著名飛行傘勝地，惟昨(8日)卻驚傳意外，有2名飛行傘傘友在空中相撞，導致雙雙墜落樹林，經查南投縣消防局並未接獲相關救援通報，但有當地的飛行傘業者說，2名傘友掛樹後已自行脫困，未有大礙。

據了解，發生飛行傘空中碰撞的2名飛行者，其中1人是台灣傘友，另名則是來自香港的學員，係由香港教練指導學習飛行傘，惟當時港籍學員在獨自飛行時，卻沒注意到另名台籍傘友，以致雙方飛行傘距離過近造成碰撞，隨後2人就墜落下方樹林。

當地飛行傘業者指出，飛行傘碰撞後因距離樹林很近，2傘也未發生交纏，之後2名傘友就掛在樹上，並自行脫困，至於飛行傘掛樹算是飛行傘運動的常見情況，且傘友本身也都有座袋裝備保護身軀，可降低掛樹衝擊傷害，不過仍提醒傘友操駕飛行傘應注意安全距離，以維護自身安全。

