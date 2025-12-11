空中驚魂！札幌起飛航班右引擎異常 單引擎飛行安全降落「26人無傷」

北海道航空班機於12月11日下午1時33分安全降落函館機場。（圖／翻攝自YT，北海道ニュースUHB）

日本北海道航空公司（HAC）一架自札幌丘珠機場飛往秋田機場的班機，11日下午因右側引擎出現異常，緊急改降函館機場。當時班機起飛後僅兩分鐘就出現狀況，所幸機上26人全數平安，無人受傷。

有乘客回憶飛行途中右側引擎突停、機體出現搖晃，情緒緊張。（圖／翻攝自X，@stvhoudoubu）

根據《NHK》、《日本電視台》報導，事發航班為編號2823班次，是一架雙螺旋槳客機，原定於當日早上10時30分自丘珠機場出發，因天候不佳延後至中午12時30分起飛。根據北海道航空公司說法，班機起飛後僅兩分鐘，即在穿越雲層時右側引擎出現異常，螺旋槳停止運轉，機組員隨即以左側引擎維持飛行，並決定緊急改飛函館。

飛機於下午1時33分安全降落函館機場，機上共載有乘客23人與機組人員3人。警方與航空公司皆表示，事件中無人受傷。由於事件影響，原定折返的航班已宣布取消。

一名男性乘客受訪時回憶道：「途中突然廣播說右側引擎停止，大家都很冷靜，但內心真的很緊張。」另有乘客表示，飛機剛起飛時便聽見引擎聲突然消失，接著機身略有搖晃。

北海道航空公司表示，目前初步研判可能因雪花附著造成引擎凍結，詳細事故原因仍在調查中，後續將由相關單位進一步釐清。

