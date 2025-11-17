空中鳳城變便當工廠...挨批天價蚊子館 高市府：招商由台鐵主導

鳳山車站。取自臉書高雄點



斥資25億的高雄鳳山空中鳳城完工逾1年招商四度流標，改為便當觀光工廠，引發外界批評「天價蚊子館」。對此，高市府強調，鳳山車站興建與招商全由國營台鐵負責，市府僅提供基礎建設協助，並已清除關鍵道路障礙，呼籲勿將招商不順錯誤歸咎於市府，抹煞高雄城市轉型成果。

高雄鳳山鐵路地下化後，台鐵斥資25億元打造「空中鳳城」，原規劃結合百貨、影城、餐飲與商辦，被視為重劃區新地標；然而，自去年7月完工以來，招商四度流標，最終由台鐵收回，轉型為便當觀光工廠與中央廚房。

高市府指出，鳳山車站的建設、營運與招商全權由國營台鐵主導，市府角色為基礎建設協助者，已善盡職責排除困難。媒體報導車站動線不便、缺臨停區，正因周邊道路長期未開通，市府團隊積極協調，成功打通延宕八年的南側15米計畫道路「曹謹路」，今年中順利通車，為招商創造良好條件。

此外，高雄車站方面，市府主導第一環圈公辦都更案，已徵得冠德建設為最優申請人，預計今年底完成簽約。未來將整合大型商業機能、公共停車場與警政設施，注入核心區商業動能；下沉式廣場招商亦已由台鐵完成。

市府強調，高雄重大軌道建設正逐步翻轉城市，鳳山車站與高雄車站的基礎建設與招商成果均已有具體進展，呼籲停止不實政治操作，勿以錯誤資訊打擊高雄城市發展。

