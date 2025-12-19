《空之軌跡 the 2nd》全球同步中文版確定 2026 年發售
雲豹娛樂最新的公告中，開發商 Falcom 正式投下了超級震撼彈。雖然重製版首部曲《the 1st》才剛與大家見面，但緊接著續作《空之軌跡 the 2nd》也已經敲定將在 2026 年於全球同步上市。最令台灣玩家開心的莫過於繁體中文版這次會與全世界一起並肩出發啦！而且發售平台橫跨了 PS5、Steam、Nintendo Switch 以及 Switch 2 平台，讓我們能用最先進的設備重溫當年的感動
（圖片來源：雲豹娛樂）
更細膩的戰鬥與角色刻畫
這次的重製版以當年的《英雄傳說 VI：空之軌跡 SC》為基礎，在各項技術指標上都有了飛躍性的提升。遊戲不僅延續了前作精緻的角色建模與豐富的劇情演出，更將戰鬥系統進行調整。玩家可以在迅捷戰鬥與指令戰鬥之間自由且無縫地切換，在享受爽快節奏的同時，也能保有策略考量的深度。此外開發團隊特別強化了角色個性的動作呈現，讓登場角色在全 3D 的舞台下顯得更加鮮活
原作對粉絲意義重大
回想起當年 SC 開頭那段口琴與道別的劇情，老玩家們的心隱隱作痛吧？故事銜接在利貝爾政變之後，成為正遊擊士的艾絲蒂爾決定踏上尋找真相的旅程。玩家將跟隨她的腳步，見證這段橫跨 20 年的傳奇故事如何重新演繹。這部自 2004 年誕生至今、全球累積銷量突破 900 萬套的大作，將透過重製版再次證明，為何這段故事能成為無數人心中的 RPG 殿堂級經典
雖然《軌跡》系列現在的世界觀已經擴張得非常龐大，甚至推出了《界之軌跡》等新作，但論起劇情的渲染力與角色情感的純粹，「空軌三部曲」在老粉心中始終有著不可撼動的地位。如果有獺友曾被舊世代的畫面勸退，2026 年的重製版絕對是補齊這份情懷的最佳契機
重製版的相關資訊
《空之軌跡 the 2nd》由 NIHON FALCOM 開發、雲豹娛樂發行，預計將於 2026 年正式與玩家見面。為了讓大家能用自己最習慣的方式重溫感動，官方一口氣支援了包括次世代主機 Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5 以及 Steam 在內的多個平台。在語言版本方面，這部單人遊玩的史詩大作將收錄日語語音，並提供繁體中文、簡體中文與韓文字幕，讓亞洲玩家能感受劇情的張力
目前遊戲分級仍處於待審查階段，建議售價則有待後續公布。小編也在這邊附上官方釋出的預告片，無論是想再次體驗劇情，還是想在現代平台上收集當年的回憶，2026 年的重製版絕對會是那份最值得等待的禮物！
