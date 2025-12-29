空勤上士休假外出遇死劫！轎車撞成廢鐵受困頭顱破 軍人妹崩潰認屍

記者林意筑／彰化報導

轎車駕駛邱男受困在車內，且全身多處受重傷當場失去生命跡象。（圖／翻攝畫面）

國道3號彰化和美段驚傳死亡車禍！今（29）日中午12時許，黑色轎車行經南下192公里處時，因不明原因追撞上內側車道的拖吊車，隨後失控打橫停駛在中線車道遭聯結車撞上，導致轎車駕駛邱男死亡。據悉，死者邱男是海巡署空勤吊掛分隊的上士，今日休假外出卻遇上死劫，妻子與家人得知噩耗後趕往醫院，認屍時崩潰痛哭。

轎車失控打橫停駛在中線車道上，後方聯結車再度撞上。（圖／翻攝畫面）

今日中午12時3分許，邱男駕駛一輛黑色轎車行經國道3號南下和美路段時，疑似因爲注意前車動態追撞上內側車道的拖吊車，因轎車失控打橫停駛在中線車道上，行駛於後方的聯結車因閃避不及再度撞上。

撞擊力道猛烈，黑色轎車車體幾乎全毀變形，警消人員獲報趕抵，發現轎車駕駛邱男受困在車內，且全身多處受重傷，左下頷穿刺傷、右側頭顱破裂及四肢全身多處挫傷骨折等，當場已無生命跡象，經消防人員出動破壞器材救出邱男，將其送醫搶救仍不治。

40歲海巡空勤吊掛分隊上士國道車禍亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者邱男隸屬於海巡署空勤吊掛分隊，軍階為上士，今日休假開車外出卻遇上死劫，妻子、胞妹得知邱男噩耗後相當錯愕，卻不知邱男當時準備開車前往何處，稍早同為軍職人員的胞妹趕抵醫院認屍時崩潰大哭。至於事故詳情經過有待進一步調查釐清。

