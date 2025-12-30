空勤出動直升機載運消防人員 預計今下午運送雪山失溫亡者遺體下山

〔記者歐素美／台中報導〕44歲田姓男子因攀登雪山失溫死亡，空勤總隊昨出動直升機救回同隊失溫4人，今天一早再載搜救人員上山，搜救人員在雪地中搬運田男遺體到鞍部後，預計下午再申請一趟直升機飛行載運遺體下山。

台中市消防局第二大隊表示，今天是第二階段搜救計畫，早上已派出4名搜救人員於東勢河濱公園搭空勤直升機上山 ，將田男遺體從雪地中搬至鞍部起降點後，希望下午能再申請一趟直升機載運遺體，連搜救人員一起下撤。

5人登山隊攀登台中和平區高山在博可爾草原附近因大雪受困，其中一名44歲男子疑失溫死亡，另4人在大雪中陪伴亡者也體力不支；空勤總隊昨天派黑鷹直升機救回4人，被載到童綜合醫院診治後昨天都已出院。

雪霸國家公園管理處表示，今天高山雪況回報，桃山主峰的雪已經融化，目前不需要冰爪，前往品田山仍需要冰爪，雪山圈谷積雪甚深，也需要雪地三寶，提醒山友「山永遠在」，爬山需要毅力和體力，因裝備不足和身體不適，決定下撤或取消行程的勇氣，更令人佩服。

