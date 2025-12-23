空勤總隊「夜視鏡訓練飛行」直升機駕駛艙冒煙！運安會：重大飛航事故立案調查
[Newtalk新聞] 內政部空中勤務總隊AS365N3型直升機11月28日至外海執行夜視鏡訓練飛行任務時，其駕駛艙的儀表板下方竟突然冒出煙霧。儘管機上組員緊急返航，未有人員傷亡，國家運輸安全調查委員會仍認定該事件屬於「重大飛航事故」，須立案調查，必免相關事故再度發生。
內政部空勤隊是全台唯一的公務航空機隊，其直升機外觀為顯眼的紅白色，又被稱為紅鷹；負責在天氣惡劣或地形艱困的情況下，執行空中救災、空中救難、空中救護、觀測偵巡及空中運輸等五大空中救援任務。
11月28日下午17時15分，空勤總隊一架編號NA-108的AS365N3型直升機由台中清泉崗機場起飛，原定飛行至外海執行夜視鏡訓練飛行任務，卻在晚間18時28分，行於大甲溪河口外2海浬海面時，突然發生直升機駕駛艙儀表板冒出煙霧事故。對此，空勤總隊組員隨即穩定滯空，並依照緊急程序返航，在晚間18時34分於台中清泉崗機場降落，無人傷亡。
運安會說明，由於國際民航組織規範中，將駕駛艙冒煙列為重大意外事故構成要件，即便本次事故無人傷亡，仍然屬於重大飛航事故，依《運輸事故調查法》規定須立案調查。
運安會表示，為避免同型飛機同樣有駕駛艙冒煙風險，運安會接獲該事故報告後，立即依照重大飛航事故調查相關作業程序，派遣2名調查人員至現場蒐集第一手資料，預計6個月內就能完成事實資料報告收集。若調查過程中，運安會發現該直升機型有立即風險，將發布「調查期間安全通告」給空勤總隊，避免造成憾事。
