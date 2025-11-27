空品亮橘燈！今傍晚東北風挾污染物侵襲

▲環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議戴口罩。（示意圖／NOWNEWS攝影中心攝）

[NOWnews今日新聞] 根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，內蒙古地區於26日再次出現「沙塵現象」，山東半島至上海一帶也出現「霾害現象」。環境部研判今（27）日傍晚起東北季風挾帶另一波沙塵及霾害移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為「橘色提醒」等級，預估29日境外污染物趨緩至普通等級。

環境部表示，隨東北季風往南於昨日凌晨影響至中南部地區，全台空氣品質多為橘色提醒等級。26日內蒙古地區觀測PM10小時濃度達2000微克/立方公尺，較上一波更高，山東半島至上海一帶PM2.5小時濃度達70微克/立方公尺，

環境部預估，今日傍晚起，東北季風挾帶另一波境外污染物，影響台灣空氣品質，預估北部地區PM2.5小時濃度達30至40微克/立方公尺，PM10小時濃度達150至200微克/立方公尺，全台空氣品質多為「橘色提醒」等級，預估29日東北季風減弱，空氣品質可望改善至普通等級。

環境部說明，各地方環保局對於空品不良執行空污應變措施，包含針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議戴口罩，提前做好防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，減少污染排放。

