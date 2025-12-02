空品亮橘燈！明東北風「境外污染物」侵襲

▲環境部提醒，明日上午東北季風增強，挾帶境外汙染物移入影響空氣品質。（示意圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式資料顯示，今（2）日中國上游一帶出現霾害及沙塵現象，研判明(3)日上午起東北季風增強挾帶境外污染物移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級，呼籲民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，昨日觀測到中國上游一帶有污染物累積，PM2.5小時濃度達50至100微克/立方公尺，PM10小時濃度達100至200微克/立方公尺，預估明（3）日上午起東北季風增強將挾帶境外污染物影響台灣空氣品質。

廣告 廣告

環境部提到，屆時北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺，PM10小時濃度達80至150微克/立方公尺，午後逐漸影響至中南部地區，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度而有所變化。

環境部說，自4日起南部地區因下風處風速較弱，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

環境部提醒民眾，隨時留意最新空氣品質資訊，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化。

資料來源：環境部

更多 NOWnews 今日新聞 報導

5歲童腹痛便秘！染A流「壞死性腦病變」 葉克膜治療仍救不回

國內流感1至2週內開始升溫！疾管署示警：日韓疫情「快速上升」

「醫師加班費免稅」拚明年報稅適用！門檻比照警消