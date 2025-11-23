空品亮橘 後壁殘火處理需1周

台南市鬧區23日上午瀰漫著一股惡臭，有網友發文猜測是後壁區烏樹林火燒垃圾山所引起。台南市政府環保局不諱言，後壁區廢棄物暫置場火警雖已撲滅，但仍在悶燒，加上東北季風減弱，各種空汙不利因素疊加，造成空品條件不佳，雲嘉南空品指數23日亮起橘燈提醒。

後壁區烏樹林徹夜火燒垃圾山，火勢延燒長達14小時才撲滅，但垃圾堆下的高溫還在持續悶燒，市府消防局不斷以怪手開挖餘燼，預計殘火處理約需1周才能全數熄滅。

火警濃煙原本僅飄散在溪北地區，但昨天隨著東北季風吹拂，台南市區的永康區、東區、南區一早都有人聞到一股臭味，鼻子過敏的民眾更感覺不適。

有網友上午在網路發文詢問臭味來源，質疑附近發生火警；許多人留言猜測是烏樹林火警濃煙引起下風處的空汙，還有網友查看空氣品質指標，發現台南市23日上午空品不良。

根據環境部網站的資料，因東北季風減弱，加上夜間混合層偏低、清晨局部霧或低雲，使汙染物較易累積，雲嘉南及高屏區23日空品指數轉為「對敏感族群不健康」的橘色提醒，慢性呼吸道疾病、心血管疾病與過敏體質者，建議減少戶外活動。

市府環保局表示，在大氣擴散條件不佳的背景下，全市空品異常並非單一汙染源造成，後壁烏樹林火警是「加成因素」，目前火場仍有餘燼零星悶燒，煙流中的懸浮微粒與異味可能在市區局部累積，屬大環境不利下的局部疊加影響。

不過，環保局也強調，將透過固定測站及微感器持續追蹤下風處狀況，一旦有明顯變化，將即時更新資訊，提供市民掌握空品動態。

市府指出，消防局與環保局正在火場全力挖除悶燒區塊，力求縮短燃燒時間，讓全市盡早脫離異味陰影。