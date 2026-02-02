空品維護區 納樹林、新店焚化廠

新北市環保局為持續精進空氣品質管理，公告劃設「樹林及新店垃圾焚化廠空氣品質維護區」，於1日起上路，納入焚化廠區及其出入口道路實施全時段智慧監控，管制未完成排煙檢測的柴油車及未完成排氣定檢的機車禁止進入，以加強移動汙染源管理，持續改善焚化廠周邊空氣品質，守護民眾健康。

環保局表示，垃圾清運車輛與民眾日常生活息息相關，焚化廠周邊柴油車輛進出頻繁，若車輛老舊排放黑煙，將影響空氣品質。新北市自民國108年起，已針對轄內八里、樹林、新店3座焚化廠實施清運車輛「門禁管制」，已有成功促使老舊柴油車報廢案例。

今年起，正式將樹林及新店垃圾焚化廠劃設為「空氣品質維護區」，可有效促使進出廠區業者落實車輛保養與排煙檢測，加速淘汰高汙染老舊車輛，採源頭管理，擴大汙染防制成效。

環保局說明，出廠滿5年且未取得稽查日前1年內排煙檢驗合格紀錄的柴油大客（貨）車，以及出廠5年以上未完成當年度排氣定期檢驗之燃油機車，如進入空品維護區範圍，將依《空氣汙染防制法》規定，最高可處6萬元罰鍰，並得令其限期改善；若未改善者，得按次連續處罰。

此外，空品維護區採全時段管制，已取得有效期限內自主管理標章，或出廠5年內之柴油大客（貨）車、當年度完成定檢的燃油機車、以及執行救援、消防、救護、警備、軍用等經核准的必要車輛，得依規定不受管制，以兼顧空氣品質改善與實務運作需求。