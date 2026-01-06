空品觀測進入3D時代！環境部攜手NASA研究南部空汙原因

環境部與美國太空總署(NASA)合作，在2024年透過NASA科研飛機蒐集台灣西部上空的空品數據，了解南部空污成因。 圖：環境部／提供(資料照)

[Newtalk新聞] 環境部與美國太空總署(NASA)合作，在2024年透過NASA科研飛機蒐集台灣西部上空的空品數據，了解南部空污成因。環境部表示，研究指出高屏的污染來源，為工業與交通複合的型態，觀測垂直200至800公尺高度仍有車輛排放揮發性有機物的特徵，加上境外污染帶來的疊加影響。

環境部今日舉辦「七海計畫暨雲嘉南高屏3D空品計畫」說明會。環境部指出，在與NASA長期國際合作經驗基礎下，NASA的2架科研飛機DC-8及GIII搭載高精密儀器已於去年3度航行台灣中南部，並結合地面測站、光達、風光達量測及手動採樣分析、無人機採樣、探空氣球監測完成高屏地區3D空品實驗，已解析當地空氣污染成因。

並結合地面測站、光達、風光達量測及手動採樣分析、無人機採樣、探空氣球監測完成高屏地區3D空品實驗，已解析當地空氣污染成因。研究指出，高屏的污染來源為工業與交通複合的型態，觀測垂直200至800公尺高度仍有車輛排放揮發性有機物(VOCs)的特徵，和境外污染帶來的疊加影響。

環境部進一步指出，由2D提升至3D氣象及空品觀測，發現不同高度的污染物濃度變化隨氣象條件改變而有所不同，在高污染事件日中，垂直擴散條件轉差導致不同高度的污染物混和不均勻，特別是觀測到細懸浮微粒(PM2.5)與臭氧(O3)前驅物VOCs的垂直濃度變化會影響至地面的空氣品質，除了當地污染的排放之外也觀測到跨區域的影響。

