空域管制！中國圍台軍演影響航線 立榮、華信部分航班異動
即時中心／廖予瑄報導
中國解放軍東部戰區今（29）日宣布自即日起進行「正義使命-2025」圍台軍演，明（30）日進入實彈階段，上午8時至傍晚6時封鎖5大海空域。對此，今日立榮航空、華信航空公告，立榮部分航班明日台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6時前取消或延後；華信航空台灣往返金門及南竿部分航班有所異動。
立榮航空公告，明日台灣往返馬祖航線全日取消；台灣往返金門航線晚間6時前全數取消，6班次延後起飛，並增開6航次班機。
立榮航空12月30日台灣往返金門航線18:00前全數取消，下列航班延後起飛：
立榮航空部分航班延後。（圖／擷取自立榮航空網站）
立榮航空12月30日增開加班機如下：
立榮航空部分航班加開。（圖／擷取自立榮航空網站）
根據華信航空公告，明日台灣往返金門及南竿的部分班機有所異動。
華信航空12月30日金門、南竿航班取消：
華信航空部分航班取消。（圖／擷取自華信航空網站）
華信航空12月30日金門、南竿航班延後：
華信航空部分航班延後。（圖／擷取自華信航空網站）
原文出處：快新聞／空域管制！中國圍台軍演影響航線 立榮、華信部分航班異動
