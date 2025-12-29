空域管制！中國圍台軍演影響航線 立榮、華信部分航班異動

歲末年終一起感受冬天的腳步吧！臺北市政府工務局大地工程處特別推出適合全家共享的冬季美景散步路線，秘境地點就在南港九如的麗山農民廣場，周邊營造多年的落羽松林，是臺北市最早可以發現冬天氣息的景點，看著金黃橘紅的羽葉變色，紀錄山林時節的變化。大地處表示，位於南港研究院路四段的「麗山農民廣場」可說是走進九如社區的最佳起點。廣場經整體整修後，以落羽松、景觀石與日式涼亭打造出愜意的休憩氛圍；鋪面還悄悄嵌入蘇軾〈定風波〉的詩句，邊散步邊讀詩，氣氛滿分。每到冬天，整片落羽松逐漸染成金黃，隨手一拍都像旅遊雜誌封面，是跨年白天最不能錯過的景色。穿過廣場，對面便是九如的招牌美景「四分溪」。溪水清澈透亮，是北市第一條推動「封溪護魚」的溪流，魚群就在腳邊穿梭！大地處坡地整治科長徐瑞億表示，農村社區活化要營造特色，四分溪封溪護魚是農友感謝大自然的饋贈，保護山林的心意，沿著溪畔小徑散步，會遇到跳石、魚梯與蜿蜒的水岸步道，像是在城市裡藏了一條迷你山林溪谷；農民廣場周邊「土地公福和宮」、「百年烏心石」及紅瓦古厝-「永安居」，更是農友農作耕耘與自然共生共融的表現，藉由在落羽松林下的農民市集，分享一年的收穫及成果。在這即將

台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 3